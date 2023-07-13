يخوض اليوم فريقا الأهلي والزمالك لقاء القمة «126» المنتظر والمؤجل من الجولة 31 من الدوري الممتاز في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الكويت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وعلى الرغم من أن اللقب قد حسم رسميا لصالح الأهلي إلا أن مجريات الأمور بين الغريمين في الأيام القليلة الماضية أضافت الكثير من الإثارة والندية على اللقاء، وإن كان أهم تلك الأمور هو الشائعة القوية بشأن انتقال نجم خط وسط الزمالك السابق إمام عاشور إلى المارد الأحمر من فريقه الحالي ميتلاند الدنماركي.



وأكد مارسيل كولر المدير الفني على خوضه للمباراة بالتشكيل الأساسي نظرا لعلمه بحساسية لقاء الديربي المصري، وهو ما جعله يطالب مجلس إدارة ناديه بتأجيل احتفالية تسليم الدرع إلى المباراة الأخيرة في الدوري أمام حرس الحدود تجنبا لتشتيت تركيز اللاعبين. ويغيب عن اللقاء محمود متولي وعمرو السولية للإصابة.



ولم يختلف الحال كثيرا في المعسكر الأبيض، حيث يسعى الكولومبي أوساريو المدير الفني لاعتماد أوراقه لدى جمهور فريقه بعد تحسن نتائج الفريق منذ توليه المسؤولية الفنية. وكانت مواجهة الدور الاول قد انتهت لصالح الأهلي 3-0.



وقبل مباراة القمة، فقد التقى الفريقان في 125 مواجهة سابقة في بطولة الدوري الممتاز، ساد التعادل في 50 مباراة، فيما كانت الغلبة للأهلي في 48 لقاء، مقابل 27 انتصارا للزمالك.



ويفتقد الزمالك جهود نجمي خط الوسط نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي بسبب الإصابة.



من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة عن انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز في النصف الثاني من سبتمبر المقبل.