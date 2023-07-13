توفي الكاتب الفرنسي ـ التشيكي الشهير ميلان كونديرا، أحد أبرز وجوه الأدب العالمي عن 94 عاما في باريس، وفق ما أعلنت أمس لوكالة فرانس برس دار «غاليمار» التي تنشر مؤلفاته.



وأوضحت «غاليمار» في بيان أن مؤلف «الدعابة» عام 1965، و«وجود لا تحتمل خفته» عام 1984 «توفي بعد ظهر» أمس الأول.



وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت آنا مرازوفا، الناطقة باسم «مكتبة ميلان كونديرا» في مدينة برنو التشيكية، مسقط كونديرا «للأسف، أستطيع أن أؤكد لكم أن ميلان كونديرا توفي بعد معاناة طويلة من المرض».



وعبر كونديرا في مؤلفاته بسخرية عن حال الإنسان، وكان بين الكتاب النادرين الذين أدرجت مؤلفاتهم وهم بعد على قيد الحياة في مجموعة La Pleiade «لابلياد» المرموقة في عام 2011.