منصورالسلطان



قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهمة السطو المسلح على محل هواتف مستخدما «مسدسا» وسرقة هاتف نقال ذكي. وكان بائع في محل للهواتف ذكر في إفاداته أن شخصا يرتدي كمامة دخل المحل وقام بإخراج «مسدس» شل مقاومته وقام بسرقة الجهاز النقال الذي تبلغ قيمته 250 دينارا. وأمام المحكمة حضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن المتهم ودفعت بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء صلة موكلها بالمضبوطات والواقعة، كما دفعت ببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها لاعتبارها افتراضية، وكذلك خلو الأوراق من وجود دليل أو تسجيلات مرئية لارتكاب موكلها الجريمة.