منصور السلطان



تمكن رجال دوريات الأحمدي، من السيطرة على مواطن من أرباب السوابق بعد مطاردة في منطقة أم الهيمان وعثر بحوزته على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي وسلاح هوائي. وأفاد مصدر بأن بلاغا ورد لرجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي عن قائد سيارة دفع رباعي يهدد المارة في منطقة أم الهيمان، وعلى الفور توجه رجال الدوريات الى الموقع، ولدى مشاهدة المتهم دوريات النجدة حاول الهروب فتمت مطاردته وإجباره على التوقف، حيث تبين أنه مواطن من أرباب السوابق، وبتفتيش سيارته على عثر مواد مخدرة (حبوب شبو)، بالإضافة الى قناني خمر وأدوات للتعاطي وسلاح هوائي، وعليه تم اقتياده وإحالته إلى الجهة المختصة.