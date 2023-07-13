

القاهرة ـ ناهد إمام



شهد م.طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية امس يرافقه محافظ السويس عبدالمجيد صقر وقيادات قطاع البترول، تسليم أول حفار بترول صنع في مصر، وذلك في مصنع الشركة المصرية ـ الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة.



وشهد الوزير تسليم الحفار إلى شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.



وأوضح الملا أن بدء تصنيع الحفارات محليا خطوة جديدة ومهمة تمكن قطاع البترول من الاستغلال الأمثل لإمكانياته والإسراع في خططه لحفر الآبار لزيادة إنتاج الموارد البترولية والغازية، خاصة في ذلك التوقيت الذي يتنامى فيه الاقبال على الحفارات نتيجة تزايد النشاط البترولي مع ارتفاع أسعار البترول عالميا.



وأضاف الملا ان تصنيع الحفارات يعد خطوة جديدة ناجحة على طريق التصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات صناعة البترول والغاز وزيادة المكون المحلي الذي تنتهجه وزارة البترول والثروة المعدنية في استراتيجيتها وتدعمه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل ملموس بما يساعد على تقليل الاستيراد وتوفير الإنفاق بالعملة الأجنبية، كما يعد باكورة العمل على تصنيع الحفارات للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير مستقبلا.



ولفت الملا إلى أن التوسع في اقامة أنشطة تصنيع محلي لمكونات صناعة البترول والغاز يوفر عائدا اقتصاديا وفرص عمل وتنعكس إيجابا على رواج الأنشطة والمشروعات المكملة التي تستفيد اقتصاديا من قيام مشروعات جديدة.



وأكد الملا أن الانتهاء من أول حفار صنع في مصر باستثمارات بلغت 6.5 ملايين دولار نموذج للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والصين، ومثال ناجح على تطوير التعاون لنقل تكنولوجيا التصنيع من الصين الى مصر بديلا عن الاستيراد، وقد تم تصنيع معظم الأجزاء للحفار الجديد محليا بأيد مصرية وتوفير جانب منها من الخارج.



ووجه الوزير التهنئة والتحية لفريق العمل والكوادر التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، كما أعرب عن اعتزازه بمشروعات القطاع في محافظة السويس والتي تضم وحدها ثلث الأنشطة البترولية في مصر.



من جانبه، أعرب محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر عن اعتزازه بوجود هذا المشروع وهذا الإنجاز غير المسبوق لقطاع البترول في تصنيع الحفار على أرض محافظة السويس، معربا عن أمله باستمرار قطاع البترول في تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق اكتشافات وزيادة الإنتاج والنجاح في زيادة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وما يستتبع ذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد وزيادة فرص العمل والعوائد الاقتصادية، موجها الشكر والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على ما تحقق من إنجاز على ارض المحافظة في المشروعات البترولية.



من جانبه، أكد زانج تشاويانج، القنصل العام بسفارة الصين بالقاهرة، ان بلاده تعتز بالعلاقات مع مصر وترغب في تعميق التعاون معها في تنفيذ مشروعات كبرى خاصة من خلال مبادرة الحزام والطريق، وتنفيذ منطقة اقتصادية للتعاون الصيني المصري بالسويس وغيرها من المشروعات، مؤكدا ان الرئيسين المصري والصيني يقومان بجهود مشتركة لتعزيز العلاقات أسفرت عن نتائج ملموسة في هذا الصدد.



وقال نائب رئيس شركة HH الصينية العالمية، ان هذا الإنجاز تحقق نتيجة جهود مشتركة للتحديث والابتكار والتطوير مع الشركاء في قطاع البترول المصري يمثل علامة فارقة في العلاقات المصرية ـ الصينية، وان شركته التي تقوم بنشاط واسع حول العالم ملتزمة بالعمل والتوسع في مصر ولديها رؤية مستقبلية لذلك، حيث تعتبر مصر احدى الدول التي تهتم بتنمية انشطة الشركة فيها.