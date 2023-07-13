

بيروت - يوسف دياب



خضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجلسة استجواب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، استغرقت ثلاث ساعات، جرى خلالها استجوابه في ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش ضده وضد شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي»، وذلك في حضور وكيله القانوني ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر. وقال مصدر قضائي مواكب لمسار التحقيق إن أبو سمرا «قرر في نهاية الجلسة ترك سلامة رهن التحقيق بانتظار استكمال استجوابه يوم الثلاثاء المقبل، في جلسة يستجوب فيها أيضا رجا وماريان».



وأكد المصدر القضائي لـ «الأنباء» ان سلامة «أجاب عن كل الأسئلة التي طرحت عليه من قبل أبو سمرا والقاضية هيلانة اسكندر وتمحورت حول حساباته الشخصية، وحسابات شقيقه رجا وماريان الحويك وشركة «فوري» التي يملكها رجا والتحويلات الخاصة بهذه الحسابات سواء إلى مصارف لبنانية أو خارجية»، لافتا إلى أن سلامة «بدا مرتاحا ولم يتحفظ على أي منها، إلا أن القاضي أبو سمرا رفض طرح عدد من أسئلة القاضية إسكندر، معتبرا أنها بلا جدوى، ولا تخدم التحقيق، وأن سلامة قدم مستندات أحضرها معه، وجرى ضمها إلى الملف، كما تعهد بتقديم مستندات إضافية في ضوء جلسة استجوابه والأسئلة التي واجهها».



ورجح المصدر القضائي أن «تستغرق جلسة الثلاثاء المقبل وقتا طويلا، بالنظر لاستكمال استجواب سلامة ومن ثم الشروع باستجواب شقيقه ومساعدته». وأضاف إن قاضي التحقيق «سيعمد بعد الانتهاء من سماع المدعى عليهم الثلاثة، إلى وضع قائمة بأسماء الشهود، بينهم موظفون في البنك المركزي وخبراء من شركات التدقيق المالي وبعضهم جرى استجوابهم من قبل الوفود القضائية الأوروبية».