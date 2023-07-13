

بيروت ـ خلدون قواص



رأى المفكر السياسي د.رضوان السيد، ان إجراء حوار وطني ينبغي أن يكون بعد تكوين السلطة، أي بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ومعظم أهل السنة نوابا وغير نواب مع «الطائف»، والآلية في «الطائف» لانتخاب رئيس في مجلس النواب.



وأكد في لقاء حواري حول الطائفة السنية في الحياة السياسية اللبنانية الحاضرة بدعوة من ملتقى بيروت، ان النواب السنة لا يقبلون حوارا من أي نوع يجري التعرض فيه لاتفاق لطائف باتجاه التغيير أو التعديل، بل كل ذلك يمكن التفكير فيه بعد تكوين السلطة بالرئاسة والحكومة.



وقال: ليس هناك اليوم توازن لعدم وجود المرجعية السنية التي ينبغي أن تكون مؤهلة من حيث القدرة والخبرة وقوة التمثيل في إحداث هذا التوازن الضروري في الحياة الوطنية والعيش المشترك، خبراء الدساتير والقانون الكبار يقولون إن دستور الطائف لايزال أفضل الصيغ لإدارة المجتمعات المتنوعة.



وأضاف: إن أولى مسؤوليات أهل السنة أو نوابهم السعي الحثيث لاجتماع الكلمة بحيث يكون للأكثرية المجتمعة أن تكتسب دورا معتبرا في انتخاب الرئيس، وبالتالي في الحكومة المقبلة ورئيسها، هل اجتماع الكلمة أو الأكثرية ممكن؟ هو بالطبع ممكن بل مرجح لأن هناك عدة تكتلات صغيرة أومتوسطة، وإذا توافق تكتلان أو ثلاثة على الاجتماع في انتخاب الرئيس، وفي ترشيح رئيس الحكومة والتحادث بشأنه مع الآخرين فيكون ذلك خطوة واسعة باتجاه استعادة الدور، وبالتالي استعادة التوازن، الأمر الذي يخدم الحياة الوطنية في الحاضر والمستقبل.



وتابع: نحن نشهد التدخل الإيراني والذي هدد وحدة البلاد واستقرارها، وأبعد العرب عنها. فمن الطبيعي التوجه لتصحيح الوضع، فالمؤسسات الخيرية مهما بلغت فعاليتها لا تحل محل الدولة، ولا محل العرب.



وختم بالقول: هناك سوسيولوجي ألماني كبير اسمه ماكس فيبر (1864-1920) يقول «العلم والسياسة باعتبارهما حرفة إنه ينبغي أن يتوافر في العالم أو السياسي الإحساس بالرسالة، والاحتراف».



وقد ظهرت لدى أجدادنا في المدن دوافع النهوض والتجديد وهم يرون العالم يتغير من حولهم حتى عند جيرانهم ومواطنيهم، فالرسالة هي اقتناع بالمهمة، أما الاحتراف فيعني التفرغ للعلم والتعليم والبحث العلمي، وفي السياسة التفرغ للعمل السياسي، الرسالة رسالة نهوض وإرادة وتحمل للأعباء، والاحتراف نذر للنفس للعمل العام بداعي الرسالة وإرادة النجاح.