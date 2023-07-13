

بيروت ـ داود رمال



اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أمس في السرايا. وقال بو حبيب بعد الاجتماع «إنه تم البحث في شؤون الوزارة».



وعن مطالبة رئيس الرابطة المارونية وزارة الخارجية بالتدخل في خصوص مشروع القرار الذي سيصوت عليه البرلمان الأوروبي والذي يعتبر إهانة لما تقدم له الشعب اللبناني تجاه الشعب السوري قال: وصل لي هذا الأمر وأرسلته الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب فادي علامة.



وعن توسيع صلاحيات قوات اليونيفيل في الجنوب قال: «هناك اتفاق عقد عام 2006 وقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 1701 وهناك عمل على الأرض بين اليونيفيل والجيش اللبناني، وعلاقة بينهما. نحن نريد أن تقوم قوات اليونيفيل بواجبها من دون مشكلات، ولذلك والأفضل لها، وهي على قناعة بذلك، ان يواكبها الجيش اللبناني».



واشار الى ان الجيش اللبناني ليس لديه هذه الامكانات بعد، وهو يزيد عديده في الجنوب ولكنه يهتم بالأمن في كل البلد. هناك تعاون كامل في الجنوب، ونحو 80% من دوريات الأمم المتحدة تتم بوجود الجيش اللبناني، ونريد أن تكون النسبة أكثر كي لا يواجهوا مشكلات، لأن الأهالي يشعرون براحة أكثر بوجود الجيش.