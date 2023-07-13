أجبر طالبو لجوء سوريون قائد مركب تهريب على إعادتهم إلى ليبيا، بعد أن كانوا متجهين نحو دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تعطل القارب وتسرب المياه إلى داخله.



وكان القارب الذي يحمل نحو 375 سوريا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، انطلق من الشواطئ الليبية، ثم ضل طريقه في البحر المتوسط، بينما تسربت إليه المياه، قبل أن يجبر طالبو اللجوء قائد المركب على العودة إلى مدينة طبرق.



وأظهر مقطع مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة بمكافحة الهجرة شرقي ليبيا، وهي تجمع طالبي اللجوء على الشاطئ، قبل نقلهم إلى مراكز الاحتجاز.



وروى أحد طالبي اللجوء السوريين تفاصيل مروعة، حيث بقوا ليومين كاملين تائهين في البحر في ظروف مأساوية، لكنهم قرروا في النهاية العودة إلى ليبيا، إلا أن قائد المركب تركهم في البحر قبل الوصول إلى شواطئ مدينة طبرق.



شهد النصف الأول من عام 2023 تسجيل مزيد من أعداد اللاجئين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط، أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2017.



وبصورة إجمالية توفي أو فقد ما لا يقل عن 1874 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بحسب ما ورد في بيانات صادرة عن «مشروع المهاجرين المفقودين» الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. وكان قد تم تسجيل 1108 أشخاص خلال الفترة نفسها من العام الماضي.