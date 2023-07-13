انضمت المملكة العربية السعودية لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، وذلك بعدما وقعت أمس على الوثيقة الخاصة بهذا الانضمام على هامش اجتماع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا. وقد وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على وثيقة انضمام المملكة للمعاهدة بدعوة من وزيرة خارجية إندونيسيا رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول (آسيان). وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان، إن ذلك جاء «بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرصهما الحثيث على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع كل الدول حول العالم، ودعم كل أوجه التنسيق المشترك بما فيها العمل المتعدد الأطراف».



وأشاد الأمير فيصل بن فرحان بالعلاقات المميزة التي تجمع المملكة بدول «آسيان»، معربا عن حرص قيادة المملكة على توسيع أطر التعاون بين المملكة ودول رابطة الآسيان في العديد من المجالات، وحيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد أهمية هذه المعاهدة في مجال التعاون في منطقة جنوب شرق آسيا، لاسيما أنها تتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العلاقات الوثيقة مع الدول الأعضاء في المعاهدة ستسهم في تحقيق تطلعات كل البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك وتوفير فرصة تنموية واقتصادية جديدة للجميع.