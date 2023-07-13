فاز القانوني الكويتي د.فواز محمد العوضي بجائزة التميز المهني العربي (أفضل العرب) 2023 في مجال القانون ضمن فعاليات الدورة السابعة لجوائز «غلوبال العالمية» التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.



وأعرب العوضي في تصريح لـ«كونا» عن سعادته بنيل هذه الجائزة «لما تحمله من قيمة ودافع للعمل من أجل رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية» وأبدى أمنياته برؤية المزيد من الأسماء الكويتية تنال هذه الجوائز المتميزة في شتى المجالات.



من جانبه، قال عضو الأمانة العامة لجائزة «أفضل العرب» د. أيوب الروزي في تصريح صحافي إن الجائزة منذ انطلاقتها كرمت قيادات تنفيذية مميزة من صناعات متعددة وحيوية كالبتروكيماويات والصناعات الدوائية والغذائية وقطاع الاتصالات والسيارات والأبحاث والتعليم والصحة والخدمات البيئية ومؤسسات مختلفة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى مؤسسات غير ربحية.



وأوضح ان جوائز «غلوبال العالمية» تعتبر من أبرز جوائز الأعمال في المنطقة العربية والشرق الأوسط حيث تقدم جوائزها على أساس تنافسي يعتمد على عدة مؤشرات لقياس كفاءة الأداء والتميز للمؤسسات والأفراد لأكثر من 12 قطاعا.



والعوضي حاصل على جوائز خليجية وعربية واختير ضمن قائمة أفضل المستشارين القانونيين بالشرق الأوسط المعروفة بـ Legal 500 - GC powerlist كما اختير عضوا بالمجلس الاستشاري لمجلة «ليكسس نيكسس» الشرق الأوسط.



ويحمل العوضي درجة الدكتوراه في القانون من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة والماجستير في القانون من جامعة كاليفورنيا وليسانس الحقوق من جامعة الكويت.