فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن "القانونية "واعتباره قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات "الخدمة المدنية"

السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت بما يضمن تحقيق طموحه في استكمال تعليمه وضمان التزامه في العمل

مريم بندق

عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا مساء اليوم الاربعاء في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة عيسى الكندري.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان عقب الاجتماع انه تعزيزا لدور الرقابة الادارية وضمان حسن الالتزام بتنفيذ أحكام وقرارات الخدمة المدنية من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية، قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية والذي يتضمن فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن قطاع الشؤون القانونية واعتبار قطاع مراقبي شؤون التوظف قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

وأضاف د. الربيعان أن مجلس الخدمة المدنية قرر الموافقة على منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الاشرافية في بعض الجهات الحكومية.

وأشار الى ان مجلس الخدمة المدنية قرر السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل دولة الكويت بما يضمن تحقيق طموح الموظف الكويتي في استكمال تعليمه وضمان التزامه في العمل فيما يتعلق بنظام الحضور والانصراف.

وأوضح انه تم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع الاخرى ذات العلاقة بالخدمة المدنية.