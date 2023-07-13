قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع يكون بصفة عامة شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» أن خرائط الطقس تشير إلى استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة نشطة أحيانا مثيرة للغبار.



وذكر القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.



وأضاف أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.



وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.



ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج 1 و4 أقدام.



وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.



وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.