بشرى شعبان

نظمت ادارة الجمعيات الاهلية في وزارة الشؤون وبالتعاون مع جمعية المحاسبين دورة تدريبية محاسبية بعنوان «القوائم المالية وأهميتها» للموظفين المختصين بكل قطاعات الوزارة وفئة المحاسبين بجمعيات النفع العام.



وفي هذا السياق، أكدت مديرة الإدارة إيمان العنزي حرص «الشؤون» على تفعيل الشراكة المجتمعية والتعاون بين القطاع الحكومي ومؤسسات النفع العام في إطار اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.



وقالت العنزي في كلمتها خلال الدورة إن وزارة الشؤون ممثلة في إدارة الجمعيات الأهلية تسعى إلى زيادة أواصر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وفتح آفاق للعمل البناء والمثمر في ترجمة حقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأضافت العنزي أن الدورة التدريبية تهدف إلى صقل مهارات الموظفين المختصين بقطاعات الشؤون المختلفة والمحاسبين بجميع جمعيات النفع العام، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود بين الوزارة وجمعيات النفع العام ومد جسور التعاون للارتقاء بالعمل الاجتماعي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.