مكتب الاستثمار الكويتي في لندن من أكبر المستثمرين بالسوق البريطاني وساهم بشكل مباشر في نمو اقتصادنا

بريطانيا والكويت تشتركان في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية.. ودول عدة استفادت من التجربة الكويتية في مجال الاستثمار

أكد وزير الدولة للاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية في المملكة المتحدة اللورد دومينيك جونسون أن بلاده تتطلع لدخول الكويت كشريك من خلال استثماراتها في بريطانيا إلى مجال التكنولوجيا بما يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين الصديقين.



وأضاف اللورد جونسون، في لقاء مع «كونا» بمناسبة زيارته إلى البلاد، أن من أهم أهداف الزيارة مناقشة تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات وتطوير العلاقات التجارية للاستثمار في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة، لافتا الى أن بلاده تحتفل مع الكويت بمناسبة مرور 70 عاما على افتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وهو أقدم مكاتب الاستثمار هناك واستثمر في العديد من الجوانب الحيوية بالمملكة المتحدة ومنها البنية التحتية والعقار.



وأوضح أن المكتب يخضع إلى معايير خاصة تتيح له مساحة كبيرة من الحرية في إدارة شؤونه إذ يعتبر من أكبر المستثمرين في السوق البريطاني وساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي البريطاني، مشيدا بتجربة الصندوق السيادي الكويتي الذي يعد الأول من نوعه في العالم، مشيرا إلى أن العديد من الدول استفادت من التجربة الكويتية في مجال الاستثمار، مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين ليست مقتصرة على الاستثمار فقط بل تمتد إلى مجال الدفاع والأمن السيبراني والطموحات المستقبلية علاوة على أن البلدين يشتركان في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية.



وأشار في هذا الخصوص إلى مجموعة التوجيه المشتركة التي عقدت أعمال الجولة الأولى لاجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الكويت والمملكة المتحدة في شهر مارس الماضي ودورها البناء في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاقها في المستقبل والحرص على تطورها في مجالات مختلفة وتبادل وجهات النظر من خلال لجنة التوجيه المشتركة ومراجعتها دوريا كل ستة أشهر.



وعن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا التي عقدت جولتها الثالثة في 23 مارس الماضي بالرياض، أفاد اللورد جونسون بأن الجولة الرابعة ستعقد الأسبوع المقبل، إذ تتمحور هذه الاتفاقية حول مجالات عدة مثل الخدمات وأمن المعلومات ونقل البيانات التجارية وليس على الاستيراد والتصدير فقط.



وذكر أن الأطراف المشاركة في محادثات التجارة الحرة على استعداد تام للتقدم بالمفاوضات التي تخدم دول مجلس التعاون فيما بينها بحيث تمكن العاملين في كل الدول الأطراف من التنقل بين البلدان واعتماد مؤهلاتهم العلمية مباشرة ما ينعكس إيجابا على الشعوب بإزالة العوائق والارتقاء بالمستوى المعيشي، معربا عن سعادته بوجود العديد من الكويتيين في بريطانيا واختيارهم لها وجهة رئيسية للسياحة والتعليم ما يعكس عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، داعيا السياح إلى زيارة بلاده واكتشاف أكبر مدنها.



ويقوم جونسون والوفد المرافق له بزيارة إلى الكويت استكمالا لأعمال الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وقد التقى كلا من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد.



وتناول اللقاءان بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتعزيزها في مختلف القطاعات المالية والاستثمارية الحيوية والفرص الواعدة واستكشاف ميادين التعاون الجديدة.