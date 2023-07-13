أعلنت البلدية أن إجمالي البلاغات التي تلقتها عن طريق الخط المباشر 139وواتساب البلدية 24727732 حوالي 1427 بلاغا في جميع المحافظات، وذلك من خلال إحصائية صادرة من قسم طوارئ بمراقبة النقليات خلال يونيو الماضي.



وأوضحت البلدية أن قسم طوارئ بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة تلقى 1427 بلاغا عبر واتساب البلدية للشكاوى والخط المباشر139، لافتة الى ان البلاغات تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات مهملة وقوارب.



وبينت أن 258 شكوى كانت حصيلة البلاغات في محافظة الأحمدي، إلى جانب 228 شكوى لمحافظة الجهراء، بالإضافة إلى 258 بمبارك الكبير، وفي الفروانية 220 و228 شكوى في حولي فضلا عن 235 بالعاصمة.



وأشارت إلى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها تتم متابعتها من قبل موظفي الخط المباشر بعد تحويلها إلى جهات الاختصاص في البلدية وفقا للمحافظات، فضلا عن التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها للتواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الإجراءات.



وذكرت أن موظفي قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة يعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع الشكاوى المتلقاة، مؤكدة تحريك آليات ومعدات حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات، والتي تستوجب الحل الفوري.