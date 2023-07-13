عبدالعزيز الفضلي

في الوقت الذي تستعد فيه جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لفتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة الأسبوع المقبل، دعا الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة قانونية وزارة التربية لضرورة تسهيل قبول الطلبة «البدون» المتفوقين في الثانوية العامة بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن دعوة الجهاز تأتي انطلاقا من السياسة المتبعة بإتاحة فرص التعليم العالي للطلبة «البدون» المتفوقين في شهادة الثانوية العامة وتنظيم دخولهم المؤسسات التعليمية العليا المختلفة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية.



وذكرت المصادر أن الفئات المسموح لها هي: أبناء الكويتية والشهداء والأسرى وأبناء المشاركين في الحروب، وكذلك الذين يحملون إحصاء 1965، منوهة الى أن سياسة الجهاز لا تقتصر على هؤلاء، بل فتحت المجال لأصحاب النسب العالية من الذين لا تنطبق عليهم هذه الشروط ممن نسبهم 95% فما فوق، وفي جميع الأحوال لابد أن تكون البطاقة الأمنية للطالب أو الطالبة صالحة.



وقد لقيت هذه الخطوة تفاعلا ايجابيا في أوساط الطلبة كونها أتاحت لهم فرص مواصلة تعليمهم العالي.