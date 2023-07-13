تحت رعاية رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، اختتمت قوة الإطفاء العام صباح اليوم الخميس دورة عمليات بحث وانتشال - الغوص البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي عقدت في مبنى إدارة الاطفاء والإنقاذ البحري، وقد اشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية، حيث شارك فيها ضباط وضباط صف من دول الخليج العربي ووزارة الدفاع والحرس الوطني الكويتي. وتهدف الدورة الى تطوير مهارات عمليات البحث تحت الماء من خلال استخدام أحدث عمليات البحث والمعدات الخاصة بالإنقاذ البحري وطرق رفع الأجسام الغارقة. وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر أغسطس .

حاضر في الدورة التدريبية العميد حمد محمد عبدالله رئيس الغواصين في إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري.