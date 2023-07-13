تقدم النواب خالد الطمار وحمد المدلج وأسامة الشاهين ود.عادل الدمخي وأحمد لاري باقتراح برغبة قالوا في مقدمته: لا يخفى على الجميع كثرة المباني الاستثمارية المتواجدة بجميع مناطق السالمية، كما بالقطع (2.4.12) وما يعانيه المواطنون من الازدحام في أغلب الأوقات وتواجد العزاب بالسكن الاستثماري المجاور لهم.

وأسوة بما تم من إجراءات التثمين بالعديد من مناطق الكويت وإضافتها للمخطط الهيكلي العام للدولة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تثمين الأملاك السكنية في منطقة السالمية قطعة (2.4.12) أو تحويلها إلى النشاط الاستثماري، وإضافتها للمخطط الهيكلي العام للدولة.