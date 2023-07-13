تشكيل فرق عمل للتنسيق الأمني بينها الأمن الجنائي والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والمرور والجوازات والتأشيرات والمنافذ

المحرر الأمني

عاد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوفد الأمني المرافق له إلى أرض الوطن قادما من مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بعد المشاركة في الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، وكان في استقباله عدد من القيادات الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ان وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس شارك في الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة، والذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة على مدى يومين.

واتفقت وزارتا الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة والكويت خلال الاجتماع على تشكيل فرق عمل تنفيذية مشتركة للبحث في عدد من مجالات التعاون والتنسيق الأمني، من بينها الأمن الجنائي، الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى موضوعات المرور والعمليات والربط الالكتروني والجوازات والتأشيرات والمنافذ، على أن تقوم فرق العمل برفع تقارير عن نتائج أعمالها إلى اللجنة الأمنية المشتركة.