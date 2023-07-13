أجرى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» مساء أمس بالعاصمة الإيڤوارية أبيدجان مراسم قرعة تصفيات كأس العالم «أميركا وكندا والمكسيك 2026» عن قارة إفريقيا، وذلك على هامش الجمعية العمومية العادية للاتحاد 45.



وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.



ويقع المنتخب الوطني في التصنيف الأول بالتصفيات الى جانب المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، وكوت ديڤوار.



وضمت المجموعة الثانية: السنغال والكونغو الديموقراطية وموريتانيا وتوغو والسودان وجنوب السودان.



فيما ضمت المجموعة الثالثة: نيجيريا وجنوب أفريقيا وبنين وزيمبابوى ورواندا وليسوتو.



والمجموعة الرابعة: الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وليبيا وإسواتيني وموريشيوس.



والمجموعة الخامسة: المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر واريتريا.



والمجموعة السادسة: كوت ديڤوار والغابون وكينيا وغامبيا وبوروندى وسيشال.



والمجموعة السابعة: الجزائر وغينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال.



والمجموعة الثامنة: تونس وغينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي.



والمجموعة التاسعة: مالي وغانا ومدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وتشاد.



وستكون مواعيد تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم كالتالي: الجولتان الأولى والثانية: من 13 إلى 21 نوفمبر 2023، الجولتان الثالثة والرابعة: من 3 إلى 11 يونيو 2024، الجولتان الخامسة والسادسة: من 17 إلى 25 مارس 2025، الجولتان السابعة والثامنة: من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، الجولتان التاسعة والعاشرة: من 6 إلى 14 سبتمبر 2025، فيما ستكون مباريات أفضل ثواني: من 10-18 نوفمبر 2025.