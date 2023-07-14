كرم المستشار في ‫الديوان الأميري‬ الشيخ ‫فيصل الحمود الباحث د.‫عبدالله الخالدي‬ بمناسبة منحه جائزة آرثر ليفبفر في الفيزياء من جامعة كرانفيلد البريطانية تقديرا لإسهاماته وأبحاثه العلمية التي أنجزها خلال مرحلة الدكتوراه. وأكد الحمود أن تلك الجهود العلمية محل تقدير القيادة السياسة السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، داعيا جميع ‫شباب الكويت‬ إلى تحقيق المزيد من المراكز المتقدمة.



بدوره، قدم الخالدي كل الشكر إلى الشيخ فيصل الحمود على ما لاقاه من ترحيب وتكريم من قبله ودعمه وتشجيعه الدائم لكل الطاقات الشبابية.



في سياق متصل، تلقى الشيخ فيصل الحمود عددا من رسائل الثناء والتقدير والإشادة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة وذلك لدوره في تحفيز ودعم الشباب الكويتي المتميز والناجح من خلال سياسة الباب المفتوح واستقباله جميع الفئات المتميزة، حيث عبر أحد المكرمين وهو الشاب يوسف العمران صاحب مبادرة «بيدنا نغيرها» خلال لقائه في تلفزيون الكويت، عن أنه فوجئ باتصال من الشيخ فيصل الحمود شخصيا يدعوه إلى مقابلة شخصية حيث تم فيها تكريمه وتوجيه عدة كلمات له كانت الحافز والمشجع له لاستكمال النشاط في العمل التطوعي، بل جعلته يسعى أكثر لخدمة الكويت وشعبها الطيب، موضحا أن الشيخ فيصل الحمود شعلة من العمل المتواصل والدؤوب من خلال تواصله الشخصي مع كل الشباب المتميز وجهوده ودعمه وحسن استقباله وتعامله الراقي ومتابعته للجميع.