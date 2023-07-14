استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي سفير الجمهورية التونسية لدى الكويت الهاشمي عجيلي والمستشار الاجتماعي ياسين حضري.



واستهل العتيبي اللقاء مرحبا بالسفير والوفد المرافق له، مشيدا بعلاقات البلدين، مؤكدا حرصه على تعزيزها. وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة التونسية في الكويت.



​وأوضح العتيبي للجانب التونسي أن سوق العمل بالكويت يستقطب العمالة التي يحتاج اليها في مختلف التخصصات، والهيئة تبذل جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويعود بالنفع على العمالة والبلدان المرسلة لها.



وأكد الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بما فيهم العمالة التونسية.



بدوره، أبدى السفير التونسي الهاشمي عجيلي شكره للكويت على ما لمسوه من جهود وتطورات تستحق الإشادة، مؤكدا رغبته بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة.