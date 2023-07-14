شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في أعمال الاجتماع الرابع للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمنعقدة في مقر الامم المتحدة بفيينا خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو الجاري.



وذكرت الهيئة في بيان ان الشبكة تعد بمنزلة منصة لتبادل المعلومات بين السلطات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد وتوفر المعارف والموارد والادوات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي في تحقيقات جرائم الفساد العابرة للحدود وذلك تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وبتنسيق من مكتب الامم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة.



وتشهد الشبكة تزايدا مستمرا بأعداد الجهات المنضمة إلى عضويتها من جميع أنحاء العالم، إذ وصل العدد إلى 161 جهة معنية بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد من 91 دولة طرفا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك إلى جانب العديد من المنظمات الدولية التي انضمت إلى الشبكة بصفة مراقب مثل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في انفاذ القانون (اليوروبول) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وقال البيان ان وفد «نزاهة» شارك في العديد من المناقشات والجلسات الفنية الرامية إلى تعزيز أساليب وتقنيات تبادل المعلومات وكيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار في منع ومكافحة الفساد.



واطلع الوفد الكويتي على آخر المستجدات فيما يتصل بأعمال الشبكة في اعداد المواد المعرفية الهادفة إلى تيسير تبادل المعلومات بما في ذلك موسوعة ممارسات التعاون المباشر ودليل السجلات العامة مفتوحة المصدر.



كما اجتمع وفد «نزاهة» مع العديد من الهيئات النظيرة المعنية بمكافحة الفساد لاستكشاف سبل تعزيز التعاون في مجالي منع الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى متابعة قضايا الفساد العابرة للحدود ومناقشة سبل المضي قدما فيها.



وأكدت «نزاهة» سعيها الدائم إلى تعميق أواصر التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل القضاء على آفة الفساد وتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحتها عبر تبادل المعلومات في جرائم الفساد وتشاطر الدروس المستفادة والممارسات المثلى في هذا المجال.



وترأس وفد الكويت المشارك حضوريا في أعمال المؤتمر نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل وضم في عضويته كلا من مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية ضاري بويابس اضافة الى المشاركين افتراضيا عبر (الانترنت) وهما مراقب تطوير النظم فارس الفارس ومن ادارة التعاون الدولي جود الهاجري.