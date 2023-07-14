بحث رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد م. محمد بوعركي مع وزير الدولة للاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية اللورد دومينيك جونسون سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات لاسيما الأمن والعمليات السيبرانية.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن المركز أمس على هامش استقبال اللواء بوعركي للوزير البريطاني في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى الكويت.



وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية التي تربط الكويت والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتنميتها في مجالات الأمن والعمليات السيبرانية.