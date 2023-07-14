عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31 ديسمبر 2006 وما قبل.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي، انه يمكن للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31 ديسمبر 2006 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق «سهل» الحكومي، أو من خلال زيارة الأفرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا (مركز القرين ـ الأفنيوز ـ برج التحرير ـ مركز الجهراء) أو المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية فقط من 4 حتى 7 مساء ابتداء من يوم الأحد المقبل.



وأكدت المؤسسة تواجد فريقها الخاص بتطبيـق «سهل» الحكومي في بهوها داخل المبنــى الرئيسي للإجابــة عن استفســارات المواطنين وتوجيههـــم بشأن كيفيـــة استخــــدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال أوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.