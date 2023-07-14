أكد مدير «زكاة العثمان» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري السعي الحثيث لتلبية احتياجات الأسر المتعففة داخل الكويت وتوفير الحياة الكريمة لهم، معتبرا هذه «أولوية» في عمل واستراتيجية «النجاة الخيرية» حيث نسعى لتنفيذ 80% من مشاريعنا بالداخل و20% بالخارج.



وترسيخا لهذه الأولوية، قال الكندري: نطرح على أهل الخير مشروع «الله يبرد عليك» والذي نقوم من خلاله بتوزيع الأجهزة الكهربائية الضرورية للأسر المستفيدة مثل الثلاجة والتكييف وبرادات المياه، وذلك للتخفيف من معاناة الأسر داخل الكويت في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.