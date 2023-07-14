في إطار خطتها العلمية للارتقاء بمستوى تجنب انهيار أساسات المنشآت أثناء التنفيذ «الأعمال الجيوتقنية» والتي تجلت مؤخرا في مشاريع عدة على مستوى العالم ومنها ما هو بالكويت، نظم مكتب «ارامنكو» محاضرة علمية تحت اسم «الجرائم الجيوتقنية» للمتخصص في مجال الجيوتقنية د.مصطفى أبوكيفة الأستاذ في جامعة ويسكاسون بالولايات المتحدة الأميركية، وفي حضور م.محمد العوضي المهندس المقيم في احد المشاريع التابعة لوزارة الاشغال ولفيف من المهندسين المهتمين والمتخصصين في «هندسة التربة وأساسات المنشآت» بالكويت، وذلك بهدف التعرف على كيفية تفادي انهيارات المنشآت أثناء التنفيذ والمشاكل الجيو تقنية التي نواجهها وتقديم الحلول المناسبة للبئية الانشائية لتفادي مشاكل تلك الانهيارات.