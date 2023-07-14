التصدق عن شعر المولود



كم مقدار التصدق عن شعر المولود حديثا؟



٭ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه من سنن المولود حلق شعره إذا مضى عليه أسبوع، فعن سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى»، توجد عدة سنن عند ولادة المولود: أولا: العقيقة. ثانيا: التسمية. ثالثا: حلق شعره والتصدق بوزنه فضة، والحلق خاص بالذكر دون البنت على الصحيح، فالحديث نص على ذكر الغلام، والأصل في البنات هو إبقاء شعورهن، أما الذكر فالحلق فيه سنة كالحج والعمرة، والحلق هنا - وهو صغير - امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقدم عليه قول أحد، وفي النهاية هذه سنة إن فعلها الإنسان استحق الثواب، وإن تركها ليس عليه شيء، وهذا الشعر المحلوق يوزن بميزان ويتصدق به فضة، ويقال انه سيكون خفيفا، فالعبرة بتطبيق السنة، فلو وزن مثلا 5 غرامات، وغرام الفضة تقريبا يساوي 200 فلس، فيتصدق بدينار تقريبا، فالعبرة بالتأسي والاقتداء وفعل السنة، وما في ذلك كله من الخير ما يفوق القيمة المالية التي ستخرجها. والله أعلم.



لبس الباروكة للمرأة



امرأة تعاني من خفة شعرها منذ مدة ثلاث سنوات، وبدأ يظهر الصلع، وزوجها يتضايق من ذلك، فما حكم لبس الباروكة للمرأة في هذه الحالة؟



٭ إذا وصل الأمر إلى الصلع فهذا عيب، والعيوب يجوز للمرأة أن تخفيها، فهذا من باب اصلاح العيوب، ولا يعد من الوصل المحرم، فأجاز لها أهل العلم أن تركب الباروكة المؤقتة، التي تكون من الشعر الصناعي لا الطبيعي، مثل الباروكة الصناعية الموجودة اليوم فهذا جائز، أما الوصل المحرم فهذا يكون في حق الشعر الطبيعي، والذي ورد فيه حديث «لعن الله الواصلة والمستوصلة»، ويكون من باب التزين والتجمل، والله أعلم.



زكاة مال جديد



حكم إذا انضم مال جديد إلى رأس المال اثناء الحول، كيف تكون الزكاة؟



٭ يقصد بالمال الجديد أنه بدأ السنة بمبلغ من المال، وبعد مرور ثلاثة اشهر مثلا دخل مال جديد، وبعد مرور ستة اشهر دخل مال آخر، وهكذا، فهذا المال الجديد يقينا لم يمر عليه الحول، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا المال نتاج تجارة من المال الأصلي، كمن بدأ تجارته بمبلغ عشرة آلاف دينار، فنفس التجارة انتجت بعد شهرين ألفا، وبعد شهرين انتجت الفا اخرى، فنفس التجارة بدأت تنتج ارباحا، فهذه الارباح تزكى ولو لم يمض عليها الا يوم واحد، فالقاعدة تقول: إن حول الفرع حول الاصل، فحول المال الجديد هو حول المال الاول، أما المال الجديد الذي لا علاقة له بالربح كراتب او ارث ونحو ذلك، فهذا المال الجديد له حول مستقل به، والقول الذي يرتاح اليه الانسان ان يجعل له حولا ثابتا في كل سنة، كأول رمضان او المحرم مثلا، وينظر ما هو موجود في حسابه، ويزكي عن الجميع، سواء مر عليه سنة او لم يمض عليه الا اسبوع، وبغير ذلك تحتاج إلى أن تخرج كشف حساب عن كل فترة استجد فيها المال، وحتما سيترتب على ذلك تأخير الزكاة في بعض الاحيان، فهذا الحل هو الحل الانسب، والله أعلم.