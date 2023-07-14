(وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا - الكهف: 55 - 56).



تقبّل الإيمان يتفاوت بين الناس، هناك من يقبله ويقبل عليه لأن القرآن الكريم منزّل من عند الله عزّ وجلّ ومبلّغ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك من لا يقبل الإيمان حتى يرى بينة أو آية ظاهرة أمام عينيه، أو ينتظر عذاب الله ووعيده يحل عليه مثلما وقع على المشركين في معركة بدر، أو ما حلّ بالأمم السابقة من العذاب الشامل (الإبادة الجماعية)، وما إرسال الرسل إلا ليبشروا المؤمنين بالجنة ويخوفوا الكافرين من النار، ولهداية الناس الى الحق، ولكن الذين كفروا يجادلون الرسل ويقولون انهم بشر مثلنا ويتخذون آيات الله هزوا ويسخرون من الوعيد والعقاب الذي انذروا به حتى يبطلوا الحق.



قبس من هذه الآية: دعوة الرسل تتسم بالسلمية والحكمة فهي تحمل الخير والرحمة لعموم الناس وفيها من الشدة في دفع الباطل بالحجة والبينة والثبات على الحق.