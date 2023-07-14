أعلنت شركة طيران الجزيرة عن تشغيلها رحلات مباشرة إلى إسلام آباد لتضيف العاصمة الباكستانية إلى شبكة وجهاتها النامية وتزيد عدد الخطوط التي تسيرها إلى باكستان إلى ثلاثة، بما فيها مدينتا كراتشي ولاهور، وتطرح الشركة تذكرة الذهاب إلى إسلام آباد بسعر 49 دينارا، فيما يبلغ سعر تكلفة تذكرة العودة 99 دينارا.



وتشتهر إسلام آباد، التي تعرف أيضا باسم «المدينة الخضراء»، بكونها مدينة بمعايير وتخطيط عالمي، بالإضافة إلى أنها من الأكثر نظافة وتشجيرا، حيث يجد الزوار العديد من المعالم السياحية والتاريخية والثقافية المميزة التي تشمل مسجد الملك فيصل الذي يعد أكبر مسجد في جنوب آسيا، ومنتزه دامن إي كوة، وحديقة حيوانات مارغالا، والنصب التذكاري الباكستاني الذي يعرف باسم شاكارباريان، ومتحف لوك فيرسا، وبحيرة راوال، بالإضافة إلى محطة تل موري الشهيرة التي تقع على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من إسلام آباد، وكذلك مدينتا أبوت آباد وبوربان.



يذكر أن ما يقرب من 130 ألف باكستاني يعيشون في الكويت. وبخطوط مباشرة إلى إسلام آباد وكراتشي ولاهور، تقوم طيران الجزيرة بخدمتهم برحلات منتظمة وأسعار مناسبة لزيارة عائلاتهم.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران «إسلام آباد هي ثالث مدينة في باكستان تقوم طيران الجزيرة بتسيير رحلات مباشرة إليها، إذ يأتي ذلك ضمن خطط الشركة لمواصلة التوسع بشبكتها وتوفير وجهات تناسب فئة السياح والمغتربين من الكويت للسفر إليها. ومن خلال جعل السفر أكثر سهولة، نأمل في تشجيع السياحة إلى باكستان ومنح الجالية الباكستانية خيارا مباشرا لزيارة وطنهم أكثر».



وتخدم طيران الجزيرة 64 وجهة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا. والرحلات إلى إسلام آباد متاحة للحجز على موقع طيران الجزيرة على:



www.jazeeraairways.com ، أو عبر تطبيق الجزيرة.