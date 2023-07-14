أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الأسبوعين الخامس والعشرين والسادس والعشرين لسنة 2023 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بكيلوغرام من الذهب وهو عبداللطيف محمد المطوع، وذلك عن شهر يونيو 2023 والفائز بالسحب الربع السنوي الثاني لسنة 2023 وهو عبارة عن جائزة نقدية بقيمة 25 ألف دينار للفائز أسامة قطب سلطان.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: فليحة عبدالكريم الفضلي، فهد محمد العجمي، سارة بدر الشطي، أمين أحمد أبومسلم، سعود عبدالله الجوير، محمد بادي العتيبي، أنوار أحمد الضويحي، عصام محمد أحمد، وضحة حمود العتيبي، نوريه سالم اليحيوح، منال عبدالرحمن الراشد، محمود طه النجار، فوزي محمد زاهر، علي محمد الملحم، صباح عبدالله الصباح، ماجد حجاب الضايع، إبراهيم عبدالهادي الشهاوي، فجر عمر عبدالرحمن، محمد عبدالله العنزي، عادل مهدي الصفار.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وحساب الرابح هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.