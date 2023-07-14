التوقعات التفاؤلية بنتائج الشركة المدرجة للنصف الأول تدعم النشاط الإيجابي لسوق الأسهم الكويتي

محصلة السيولة الأسبوعية ارتفعت 25% لتبلغ مستوى 240 مليون دينار بمتوسط يومي 48 مليوناً

ملكيات الأجانب بالسوق الأول ارتفعت 1.6% إلى 5.46 مليارات دينار.. عبر زيادتها في 9 أسهم

شريف حمدي



منذ استئناف بورصة الكويت نشاطها عقب عطلة عيد الأضحى، تواصل التحرك في الاتجاه الصاعد للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يتجلى هذه النشاط في المكاسب السوقية اللافتة المحققة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بإضافة 752 مليون دينار، بعد تحقيق مكاسب الأسبوع السابق بلغت901 مليون دينار، ليصل بذلك إجمالي مكاسب أول 9 جلسات من الشهر الجاري إلى 1.65 مليار دينار، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق من مستوى 41.514 مليار دينار قبل عطلة العيد، ليصل الإجمالي إلى 43.167 مليار دينار بنهاية جلسة أمس. وبدا جليا أن حالة من التفاؤل بنتائج النصف الأول من العام الحالي تسود بين صفوف شرائح المتعاملين المتنوعة، وهذه الحالة هي التي تحرك مجريات التداول في الاتجاه الصاعد عقب استئناف النشاط بعد العطلة، ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة عمليات الشراء لكل أنواع الأسهم خاصة التي تعلن عن توزيعات مرحلية، وذلك استباقا للإفصاحات التي باتت وشيكة خلال الفترة المقبلة.



واستمر ارتفاع معدلات السيولة المتدفقة للسوق بمحصلة بلغت 240 مليون دينار بمتوسط يومي 48 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 192 مليون دينار بمعدل 47 مليون دينار كمتوسط يومي الأسبوع الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 25%، ويرجع السبب في ارتفاع معدلات السيولة المتدفقة للسوق إلى زيادة الإقبال على نوعية الأسهم ذات القيم السعرية العالية، وفي مقدمتها الأسهم البنكية.



كما شهدت كميات الأسهم المتداولة ارتفاعا بنسبة 48% بنهاية التعاملات الأسبوعية، وذلك بتداول 1.2 مليار سهم ارتفاعا من 813 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.9% بإضافة 151 نقطة ليتخطى المؤشر مستوى 8000 نقطة ببلوغه 8141 نقطة مقارنة مع 7990 نقطة الأسبوع الماضي.



كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.6% بمكاسب 88 نقطة ليصل المؤشر إلى 5636 نقطة من 5548 نقطة الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.8% بمكاسب بلغت 131 نقطة ليصل إلى 7313 نقطة ارتفاعا من 7182 نقطة.



إلى ذلك، ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول بنسبة 1.6% ببلوغها 5.46 مليارات دينار وفقا لبيانات البورصة في 12 الجاري، وذلك مقارنة بـ 5.37 مليارات دينار الأسبوع الماضي. جاء ذلك من خلال رفع الأجانب نسب ملكياتهم في أسهم 9 شركات وتقليصها في شركتين، فيما احتفظوا بذات النسب في 20 شركة. وعلى مستوى قيمة ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية سجلت خلال الأسبوع ارتفاعا لتصل إلى 3.96 مليارات دينار مقارنة بـ 3.9 مليارات دينار الأسبوع الماضي جراء ارتفاع أسعار عدد من الأسهم البنكية بسبب الإقبال الشرائي.