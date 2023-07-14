علي إبراهيم



استحدثت الإدارة العامة للجمارك 15 مسارا لعبور الشاحنات لنظام التتبع الإلكتروني من 6 نقاط انطلاق رئيسية بمدد انتقال تتراوح بين 30 و150 دقيقة، إذ تفرض غرامة مالية قدرها 50 دينارا عند ارتكاب مخالفة الخروج عن المسار المحدد، التأخير في المرور خلال المهلة المحددة.



وفي هذا الصدد، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبدالله الشرهان، تعليمات حملت رقم 32/2023 بشأن استحداث مسار عبور الشاحنات لنظام التتبع الإلكتروني كالتالي:



1- من مركز الصليبية إلى منفذ العبدلي بحد زمني لمدة الانتقال ساعتين ونصف، وإلى منفذ النويصيب ساعتين ونصف.



2- من المستودع الجمركي الجوي (ناس) إلى منفذ العبدلي ساعتين، وإلى ميناء الدوحة ساعة واحدة، وإلى بريد الصديق 30 دقيقة، وإلى بريد حطين 30 دقيقة.



3- من منفذ السالمي إلى المستودع الجمركي الجوي (ناس) ساعتين، وإلى المستودع الجمركي البحري شراع ساعتين وثلاثين دقيقة، وإلى مستودعات الوطني السريع ساعتين.



4- من منفذ النويصيب إلى المستودع الجمركي البحري (شراع) ساعتين، وإلى مستودعات الوطني السريع ساعتين ونصف.



5- من ميناء الشويخ إلى منفذ العبدلي في ساعتين، وإلى أمغرة في ساعة واحدة.



6- من ميناء الشعيبة إلى ميناء الدوحة في ساعة ونصف، وإلى منفذ العبدلي 3 ساعات.