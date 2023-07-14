قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن الطلب على النفط لن ينمو هذا العام بالسرعة التي كانت تتوقعها سابقا بسبب توقعات النمو المتراجعة في الاقتصادات المتقدمة، مضيفة أن الطلب سيرتفع إلى مستوى قياسي هذا العام، لكن في ظل الظروف الاقتصادية المعاكسة ورفع أسعار الفائدة، ستكون الزيادة أقل بقليل من المتوقع. وعلى الرغم من التوقعات بوصول الطلب إلى 102.1 مليون برميل يوميا، خفضت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو لأول مرة هذا العام بمقدار 220 ألف برميل يوميا إلى 2.2 مليون برميل يوميا. وذكرت في تقريرها الشهري عن النفط أن «الطلب العالمي على النفط يتعرض لضغوط من البيئة الاقتصادية الصعبة الناتجة عن أسباب منها التشديد النقدي على وجه الخصوص في العديد من الدول المتقدمة والنامية». وأضافت الوكالة أنها تتوقع أن يأتي أكثر من ثلثي نمو الطلب هذا العام من الصين، حيث من المقرر أن تزداد وتيرة الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة خاصة في وقت لاحق من العام الحالي. وقالت إن الطلب في البلدان المتقدمة وخاصة أوروبا لايزال ضعيفا.



وفي المقابل، رفعت منظمة «أوپيك» توقعاتها لنمو الطلب على النفط بـ100 ألف برميل يوميا هذا العام عما كانت عليه الشهر الماضي، ليصل الطلب إلى 2.4 مليون برميل يوميا بفضل نمو الاستهلاك الصيني في الربع الثاني وتوقعت المنظمة أن يرتفع الطلب بـ 2.2 مليون برميل يوميا للعام المقبل، بفضل الطلب من الصين والهند، متوقعة أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 105.3 ملايين برميل يوميا في الربع الأخير من العام المقبل، بزيادة أكثر من 4 ملايين برميل يوميا عن مستويات الطلب في الربع الثاني من العام الحالي.