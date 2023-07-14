بيروت - عمر حبنجر



بين مهمة عراب ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين الموكل اليه أخيرا ترسيم حدود البر بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي مسبوقة بالعمل على تبريد الوضع المتأزم على هذه الحدود، وبين مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي تنكب مهمة رعاية حوار لبناني - لبناني يسود الترقب والأمل أن تؤول هاتان المهمتان الى التفاهم على رئيس جديد للجمهورية.



وظاهر الأمور أنه لا تناقض ولا تنافس بين الموفدين الأميركي والفرنسي، فهوكشتاين آت في ذروة اشتباك نظري بين خيمة «حزب الله» في مزارع شبعا، وبين الجدار الاسرائيلي حول النصف اللبناني من بلدة الغجر، فهل يكون هذا المدخل المناسب لترسيم الحدود البرية المتعددة القياسات والمسافات؟ أما لودريان فعائد بأفكار حوارية تقليدية، الجديد فيها إمكانية أن تكون على طريقة المراسيم الجوالة التي استخدمت في لبنان في زمن التأزمات الحكومية وبطرح اللجوء اليها الآن، في زمن الممانعات الحوارية وتكون إما عبر «الزووم»، أو من خلال تنقل لودريان حاملا آراء المتحاورين إلى بعضهم البعض.



بالمقابل، دعا البرلمان الأوروبي الى نزع سلاح الأحزاب المسلحة بشكل غير قانوني، وبما يعرقل العملية الديموقراطية ويشرع سياسة الإفلات من العقاب، مبديا الأسف لعدم انتخاب رئيس للجمهورية وتأجيل الانتخابات البلدية، ودعا الحكومة للقيام بإصلاحات ومعاقبة معرقلي الانتخابات، وكل من يعوق التحقيق الداخلي بانفجار مرفق بيروت، داعما القاضي طارق البيطار في تحقيقات انفجار المرفأ، وهنا مؤشر على تبني الاوروبيين مطلب السياديين في لبنان الذين يرفعون شعار «دولة واحدة لا دولتان» و«جيش واحد لا جيشان»، لكن يبقى مصدر ارتياب بعض الاحزاب يكمن في الفقرة 15 من البيان، التي تدعو إلى تمويل بقاء النازحين السوريين في لبنان.



من هنا الاعتقاد بانعدام التقارب او التلاقي بين مهمة كل من الأميركي هوكشتاين والفرنسي لودريان اللذين يلتقيان عند خدمة المصالح والسياسات الظاهرة لبلديهما، والمستترة، في لبنان والمنطقة.



وغير بعيد عن الملف الرئاسي، استقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي بالمقر البطريركي الصيفي في الديمان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ​جبران باسيل​، حيث تم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة، لاسيما موضوع ​رئاسة الجمهورية​. ورفض باسيل الافصاح عما دار في اللقاء​، وأعلن أن: «ما قلناه لا يقال للإعلام»، مضيفا: «أترك ما تم تداوله في عهدة أبينا البطريرك. وما تم تداوله أهم بكثير من أي كلام للإعلام».



في غضون ذلك، اعترضت شخصيتان لبنانيتان على مبدأ ترسيم الحدود البرية هما: الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي قال في ذكرى حرب عام 2006، ان الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة: مرسومة منذ عشرينات القرن الماضي، وموضوعها مختلف عن موضوع مزارع شبعا، وهذا الأمر يتطلب مواجهة ومعالجة بالتعاون بين الدولة والمقاومة، ونحن نستطيع ان نحرر ارضنا المحتلة في بلدة الغجر.



الشخصية الأخرى هــي د. سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الذي قال في إطلالة تلفزيونية، عبر قناة «ال بي سي آي»، ان الخط الأزرق في الجنوب جرى رسمه في مايو عام 2000، والوضعية في بلدة الغجر قائمة منذ ذلك العام، وعام 2006. أيضا، ووضع خيمتين في الداخل مجرد مسرحية غايتها القول: «ان حزب الله مازال مقاومة».



وأضاف رئيس «القوات اللبنانية» قائلا: «كانت هناك مقاومة اسلامية في الجنوب، ومقاومة الحزب الشيوعي والحزب القومي السوري ومجموعات اخرى، ولم يستطع«حزب الله»التحاور معهم، انما قتلهم جميعا بحيث لم يبق أحد منهم، فكيف سيتحاور معنا اذا لم يستطع التحاور مع حركه أمل»؟!



وحول تحذير الرئيس بري للقوات والكتائب بقوله «من يرد تغيير الطائف يقعد عاقل أحسن له!» وأجاب جعجع: من يرد تغيير اتفاق الطائف ليس موجودا، لكن هناك من غير الطائف من خلال ترك السلاح خارج الدولة، ومن خلال الثلث المعطل في مجلس الوزراء أو التمسك بوزارة وحيدة، ونقول للرئيس بري «يا ما لها ستي عند سيدي».