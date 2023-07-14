

بعيداً عن الجزر.. ما أبرز الأطعمة التي يمكن أن تُعزز بصرك؟



نعلم جميعا أن تناول الجزر سيساعد على تعزيز البصر لدينا، لكنه في الواقع ليس الغذاء الوحيد الذي يفعل ذلك. وتقول د.إيما ديربيشاير، أخصائية تغذية الصحة العامة في Surrey: «مثلما قد نأكل لتغذية عقولنا، نحتاج إلى المساعدة في تغذية رؤيتنا أيضا». وتكشف د.ديربيشاير عن الأطعمة التي يجب أن تتناولها لـ «تغذية عينيك».



- السبانخ واللفت: تقول إن تناول الخضراوات الورقية مثل الكرنب والسبانخ والكافولو نيرو ضروري لصحة العين، وذلك لأن هذه الخضراوات تحتوي على الكاروتينات التي تسمى لوتين وزياكسانثين. ويقوم الجسم بترسيب هذه الكاروتينات في البقعة (أو البقعة الصفراء)، الجزء الأكثر حساسية من الشبكية، والذي يوفر رؤية مركزية حادة ضرورية للقراءة والقيادة. لكن الجسم لا يستطيع صنع الكاروتينات البقعية من تلقاء نفسه، لذلك يحتاج إلى تناولها من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية. وبالإضافة إلى الخضار الورقية، توفر الطماطم والبطاطا الحلوة والبروكلي والكوسا والفلفل البرتقالي اللوتين والزياكسانثين.



- ثمار الحمضيات والبروكلي: تناول البرتقال والبروكلي يمكن أن يكون مفتاحا للحفاظ على صحة العين مع تقدم العمر لاحتوائهما على فيتامين C الذي يحتاجه الجسم لإنتاج الكولاجين والحفاظ عليه، وهو بروتين يمنح العينين بنيتهما. وقالت الدكتورة: «الكولاجين مهم حقا للعيون لأنه يربط العينين معا ويساعد في حمايتهما».



- اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبقول: يقول الخبراء أيضا إن الزنك والنحاس وفيتامين A عناصر حيوية لصحة العيون. ويوفر تناول المأكولات البحرية، مثل المحار، وكذلك الكبد والحبوب الكاملة النحاس، بينما تحتوي اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبقوليات على الزنك. ويوجد فيتامين A في الحليب الكامل الدسم والبيض والجزر، والتي من المفترض أن تساعد الناس على الرؤية في الضوء الخافت.



- الزيوت النباتية والمكسرات والبذور: يمكن أن تؤدي إضافة المكسرات والبذور والزيوت إلى نظامك الغذائي إلى إعطاء عينيك دفعة فيتامين E اللازمة للوقاية من الأمراض. ويوجد الفيتامين في زيت عباد الشمس وبذور عباد الشمس واللوز والفول السوداني والسبانخ واليقطين والفلفل الأحمر.



- الفطر والزبادي والحبوب: الريبوفلافين، المعروف أيضا باسم فيتامين B2، ضروري للحفاظ على صحة العين والجهاز العصبي والجلد. ويوجد في الحليب والبيض وحبوب الإفطار المدعمة والفطر واللبن والزبادي، وتماما مثل فيتامين E، يمكنه أيضا حماية العينين من التلف.



المصدر: «ديلي ميل»