أسباب ارتفاع ضغط الدم وتفاقمه



رأت د.سفيتلانا بيازروفا اخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن سوء التغذية والتدخين عادات سيئة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.



وتقول: «يمكن أن تسبب عوامل مختلفة ارتفاع مستوى ضغط الدم بما فيها التقدم في العمر. أما العوامل الأخرى فتشمل الاستعداد الوراثي وسوء التغذية ونمط الحياة الخامل، والوزن الزائد، والسمنة، والتدخين، والأمراض المصاحبة كأمراض الكلى، وأمراض الغدد الصماء والسكري ووفقا لها، لا تصاحب ارتفاع مستوى ضغط الدم دائما أعراض مثل الصداع والغثيان والدوخة والخفقان، حتى إن بعض الأشخاص لا يشعرون بأنهم يعانون منه».



وتشير الطبيبة إلى أن الكثيرين يعتقدون أن ارتفاع مستوى ضغط الدم هو مرض المسنين، لكن اتضح أن الشباب أيضا قد يعانون منه. ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، أصبح هذا المرض أحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم، حيث تضاعف عدد المصابين به في الفئة العمرية 30-79 عاما.



المصدر: عن صحيفة «إزفيستيا»