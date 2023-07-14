قلّدت وزارة الداخلية الكولومبية في العاصمة بوغوتا الضابطين الكويتيين العميد خالد النجار والعميد طارق السداني نوط الخدمة الوطنية من الدرجة الذهبية للاعمال المرتبطة بخدمة الشرطة في المجال الرياضي الدولي. ويشغل العميد النجار منصب الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، فيما يشغل العميد السداني منصب المدير التنفيذي للعلاقات العامة والتسويق في الاتحاد. وبهذه المناسبة، قال العميد السداني في تصريح إن هذا التقليد يأتي على هامش افتتاح مكتب الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة لقارة أميركا اللاتينية في العاصمة الكولومبية بوغوتا.



وأكد حرص القيادة السياسية الكويتية واهتمامها بالنهوض برياضة الشرطة وتفعيل انشطتها وبرامجها المختلفة بهدف تعزيز دور رجل الامن ومساهمته في تنمية المجتمع.



وأشار الى حرص الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ودعمه المستمر واهتمامه بأنشطة اتحاد الشرطة الرياضي على مختلف الصعد. وأشاد بدعم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، مبينا أن هذا التكريم سيكون دافعا لتحقيق المزيد من الإنجازات لرفع اسم الكويت في جميع المحافل الرياضية. وأعرب عن شكره وتقديره لنائب الرئيس للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة الجنرال غونزالو لوندونيو على دعمه الكبير للرياضة الشرطية في كل الدول الأعضاء بالاتحاد. وأوضح أن هذا التكريم جاء بمناسبة تعاون اتحاد الشرطة الدولي الرياضي مع اتحاد الشرطة في كولومبيا على مدى 15 عاما إضافة إلى مساعدة كولومبيا في تنظيم دورة الالعاب الدولية للشرطة في العاصمة بوغوتا.