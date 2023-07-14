الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أغلق الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ملف مشاركته في الكأس الذهبية، وتوديعه البطولة بعد الخسارة القاسية أمام المنتخب البنمي 0-4 من الدور ربع النهائي، حيث بدأ التركيز على خوض منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، حيث تقام مراسم سحب القرعة في 27 يوليو الجاري.



ولن يخوض المنتخب القطري المرحلة الأولى من التصفيات المزدوجة التي ستقام يومي 12 و17 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ حسب تصنيفه العالمي مشوار التصفيات من المرحلة الثانية التي تنطلق في نوفمبر المقبل وتستمر حتى يونيو 2024.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري خلال الفترة المقبلة أربع مباريات ودية رسمية حسب أجندة «FIFA Day» للوقوف على مستوى اللاعبين قبل خوض المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة في نوفمبر المقبل.



وهناك مواعيد لأربع مباريات ودية رسمية معتمدة ضمن «FIFA Day» وهي يوما 4 و12 سبتمبر، ويوما 9 و17 أكتوبر، وهي فرصة جيدة لكيروش في الاعتماد على نجومه الكبار الذين غابوا عن معسكر النمسا والمباريات الودية وبطولة الكأس الذهبية.



وكان كيروش استبعد كلا من: حسن الهيدوس، وأكرم عفيف، وبوعلام خوخي، وسعد الشيب، وبيدرو ميغيل، وكريم بوضياف، وعبدالعزيز حاتم، وإسماعيل محمد.