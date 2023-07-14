عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي القادسية عن تجديد التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالله الشمالي لمدة موسمين مقبلين. وكان الشمالي قد انضم للكتيبة الصفراء الموسم الماضي قادما من النادي العربي، حيث يعتبر من اللاعبين المميزين في مركزه «لاعب وسط».



إلى ذلك، من المقرر أن يقود المدرب الوطني محمد إبراهيم تدريبات الفريق 21 الشهر الجاري نظرا لتواجده في الوقت الحالي بإجازة خاصة وهو نفس موعد وصول لاعب الوسط الجديد النيجيري دانييل جيبولا.



ويتبقى للأصفر محترف واحد سيكون في مركز قلب الدفاع، وذلك بعد التعاقد مع كل من التونسي يوسف بن سودة والليبي محمد الصولة وتجديد التعاقد مع المالي إبرهيما تانديا، فيما تعاقد الأصفر محليا مع لاعب وسط السالمية مبارك الفنيني ومدافع الساحل عبدالرحمن العتيبي.



وكان الجهاز الإداري في القادسية قد اتفق على إقامة مباراتين وديتين مع الساحل والفحيحيل يومي 27 و30 الشهر الجاري، على أن يغادر في الأول من أغسطس إلى معسكر القاهرة الذي سيتخلله عدد من المباريات الودية قبل العودة منتصف الشهر نفسه استعدادا لانطلاق دوري زين الممتاز 24 منه.