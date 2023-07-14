مبارك الخالدي



أشاد عضو مجلس الإدارة رئيس جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي علي حسين النصر بالبداية المشجعة لتدريبات الأخضر استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.



وقال النصر في تصريح لـ«الأنباء» نبارك للاعبينا العودة تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد ونرحب بجميع اللاعبين الجدد، ونتطلع للعمل بروح التعاون بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري لتحقيق أهدافنا وآمال جماهير الأخضر.



وأضاف: حرصنا لدى اجتماعنا مع اللاعبين وقبيل انطلاق التدريبات على بيان خطة الإعداد، مشددين على ضرورة الالتزام والانضباط والتعاون مع الجهاز الفني، لافتا الى أن الثقة كبيرة في لاعبينا لتحقيق تطلعات جماهيرنا في المنافسة على الألقاب.



وأكد النصر أنه واضح من تحضيرات الفرق أن الموسم الجديد سيكون مختلفا وصعبا للغاية في ظل الاستعدادات وتعاقدات الفرق مع لاعبين مميزين، وهذا ما يضاعف من مسؤولياتنا، فالعربي بتاريخه فريق منافس فوق العادة وسيبقي كذلك.



وعن المرحلة الأولى من خطة الإعداد، أوضح ان تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد من محترفين ومحليين مع العناصر الأساسية هو ما نتطلع إليه تمهيدا لاستيعاب الفكر الفني للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الألماني توماس برداريش، وهذا يأتي مع مرور الحصص التدريبية والمباريات الودية.



وأشار النصر الى أن تدريبات الفريق ستتواصل حتى 21 الجاري وقبل موعد السفر الى معسكر تركيا في 22 منه، وقد قررنا خلال الفترة الأولى للتدريبات إراحة عدد من اللاعبين المصابين، وكذلك اللاعبون الذين كانوا في مهمات رسمية مع المنتخبين الأول والأولمبي، وسيلتحق الجميع ببعثة الفريق في تركيا، حيث يشهد المعسكر اكتمال عقد الفريق.