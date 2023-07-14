أبرم نادي الهلال السعودي اتفاقا لضم لاعب وسط لاتسيو الإيطالي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش- سافيتش حتى العام 2026. وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على «تويتر» عن التعاقد مع سافيتش من خلال نشر صورة اللاعب وهو يوقع على العقد، إضافة الى عبارة جاء فيها «آتيا من نسور إيطاليا، سافيتش يمثل زعيم آسيا». وبات ميلينكوفيتش- سافيتش، 28 عاما، ثالث صفقات الهلال بعدما نجح الاخير في ضم السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش. وسبق ان أفادت وسائل إعلام إيطالية أن الهلال وافق على دفع 40 مليون للاتسيو من اجل اتمام الصفقة مع الصربي الذي ينتهي عقده مع لاتسيو في يونيو 2024.



ويعد ميلينكوفيتش- سافيتش من افضل لاعبي الوسط في الدوري الايطالي خلال العقد الاخير، حيث فاز مع لاتسيو بلقب كأس إيطاليا في موسم 2018-2019، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 82 قبل ان يهزموا أتالانتا 2-0.