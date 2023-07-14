أعلن الاتحاد الدولي لكرة قدم (فيفا) حرمان نادي النصر السعودي الذي يلعب فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤقتا من التعاقد مع أي لاعب إلى أن يسدد ديونه.



وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس إن النادي السعودي «ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون غير المسددة»، مؤكدا المعلومات الواردة في صحيفة «ذي ميرور» البريطانية. ولم يحدد الاتحاد الدولي حجم هذه الديون وأصلها، أو ما إذا كان يعرض للخطر انتقال لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، الذي وقع في بداية الشهر الجاري مع النصر. واكتفى المتحدث بالقول «سيرفع الحظر المذكور بمجرد تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين».