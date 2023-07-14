على الرغم من النتائج المخيبة للآمال واحتلال المركز الاخير في الدوري الأميركي لكرة القدم، يستأثر نادي إنتر ميامي بالأضواء حيث يتنازع انصاره للحصول على بطاقات مباريات الموسم المقبل بأسعار باهظة ما دفع النادي الى توسيع سعة ملعبه. ثمة سبب وحيد لذلك هو تعاقد فريقهم مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم.



جلب النجم الارجنتيني من خلال التوقيع مع إنتر ميامي نفسا من الهواء النقي على أمل أن يساهم تواجده في انطلاقة حقيقية للدوري الأميركي بعد محاولات عدة غير موفقة. كما اثار قدومه شغف انصار ميامي حيث يعيش الكثير من الاميركيين اللاتينيين.



لدى وصول ميسي الى فورت لودرديل على بعد نحو 50 كيلومترا شمال ميامي، حيث ملعب إنتر ميامي، تواجد نحو عشرين مشجعا لتحية بطل العالم مع يافطة كتب عليها «نحن في انتظارك يا ميسي». كانوا يغنون ويهتفون باسمه عند مدخل المطار، وكانوا سعداء لوجودهم هناك حتى من دون رؤية ابن روزاريو شخصيا.



وقال أرييل غونزاليس (56 عاما) «أشعر أنني بحالة جيدة جدا لأنني أعلم أنه حتى لو لم أره هنا، فسوف أراه في غضون ساعة، أو الأسبوع المقبل أو خلال عشرة أيام. نحن خلفه تماما».



شكل رحيل ميسي (36 عاما) من نادي باريس سان جرمان الفرنسي وتوقيعه مع إنتر، مفاجأة للكثيرين على الرغم من أن إنتر كان يعمل على ذلك لفترة طويلة، لكن عرضه قوبل بعرض سعودي مغر وإمكانية العودة إلى ناديه السابق برشلونة.



بدأ انصار ميامي يعدون الايام التي تفصلهم عن المباراة الرسمية الاولى لميسي التي ربما تكون في 21 الحالي في «كأس الدوريين» (league cups) المسابقة التي ينظمها الدوريان الاميركي والمكسيكي.



يدرك إنتر ميامي، الذي يعد لاعب كرة القدم السابق الانجليزي ديفيد بيكام من بين المساهمين فيه، الفرص الاقتصادية التي يوفرها قدوم ميسي الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات. فبمجرد الإعلان عن توقيعه، ارتفع سعر أرخص بطاقة لظهوره المحتمل لأول مرة، ضد كروس اسول المكسيكي من 29 دولارا إلى 329 دولارا على منصة المبيعات عبر الإنترنت «تيكبيك»، أي بزيادة تزيد على 1000%.