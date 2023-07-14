

أعلنت شركة نادي الإمارات لكرة القدم التعاقد مع لاعب العربي السابق الليبي الدولي السنوسي الهادي (29 عاما)، ليصبح الأجنبي الثالث في صفوف الفريق العائد مجددا للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين في موسم 2023-2024، إلى جوار البرازيلي دييجو أكوستا، والكاميروني فرانك كوم.



وتم إعلان عن التعاقد مع السنوسي عبر الحساب الرسمي لنادي الإمارات على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي. وبدأ السنوسي مسيرته الاحترافية عبر نادي الاتحاد الليبي عام 2015، وانتقل إلى الجبلين في السعودية، ومنه إلى العربي، قبل الانتقال إلى الملاعب الإماراتية ضمن فريق نادي الإمارات.