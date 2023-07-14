أعلنت دائرة الأرصاد الجوية السورية أمس، بدء أول موجة حر لهذا الصيف حيث بلغت درجات الحرارة أرقاما قياسية تزامنا مع استمرار أزمة الكهرباء، الأمر الذي يضيف المزيد من الصعوبات أمام الباحثين عن البرودة لعدم تمكنهم من تشغيل المراوح والمكيفات والبرادات.



وقالت الأرصاد في بيان، إن أجواء شديدة الحرارة ستخيم حتى مطلع الأسبوع القادم. وان درجات الحرارة ارتفعت اعلى من معدلاتها بمقدار 5 الى 7 درجات أمس.



وحذرت من حدوث الحرائق في الغابات والمناطق الحراجية والأراضي الزراعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



كما دعت الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال وقت الذروة خاصة كبار السن والأطفال تجنبا لتعرضهم لضربات الشمس او الاجهاد الحراري.



وحذرت من ترك المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر. وقالت ان الأجواء ستكون سديمية مغبرة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية ومرضى الجهاز التنفسي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.