استعرت حمى السباق على تطوير الذكاء الاصطناعي في إطار ما بات يعرف بـ «ثورة الذكاء الاصطناعي». فقد أعلن إيلون ماسك إطلاق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، في مشروع يفترض أن تكشف تفاصيله اليوم. وتشير الشركة الناشئة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن «اكس إيه آي تهدف إلى فهم الطبيعة الفعلية للكون»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.



وأوضح إيلون ماسك عبر تويتر أن «اكس إيه آي» تطمح إلى «فهم الواقع». وأعلن موقع الشركة عقد جلسة أسئلة وأجوبة اليوم الجمعة عبر تويتر لمناقشة أهداف الشركة وتفاصيل عنها. وكانت شركة اكس إيه آي أسست رسميا في نيفادا في مارس، بحسب سجل الشركة في هذه الولاية، لكنها تشير إلى أن فريقها التقني موجود في منطقة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. وعند التسجيل، أدرج إيلون ماسك مديرا لها. وكان الملياردير أقر قبل أشهر عدة بأنه اشترى كمية كبيرة من بطاقات الرسوم البيانية الضرورية لابتكار برامج الذكاء الاصطناعي، من دون أن يوضح ماذا ينوي أن يفعل بها. ويقول مسؤولون من الشركة عبر الموقع «نحن شركة منفصلة عن اكس كورب التي تدير تويتر، لكننا سنعمل من كثب مع إكس وتسلا وشركات أخرى لإحراز تقدم في عملنا». وفي سياق هذا السباق المحموم، أطلقت «غوغل» أمس برنامج «بارد» للذكاء الاصطناعي المنافس



لـ «تشات جي بي تي»، في نحو خمسين بلدا بينها البرازيل ودول الاتحاد الأوروبي، بعدما كانت تجنبت ذلك لأسباب تنظيمية. وبات برنامج «بارد» متاحا في معظم دول العالم وباللغات الأكثر استخداما، على ما ذكرت «غوغل» التي عرضت هذا البرنامج في فبراير ردا على برنامج «تشات جي بي تي» من ابتكار شركة «أوبن ايه آي» التي تتولى «مايكروسوفت» تمويلها بشكل رئيسي.



وقالت غوغل «لقد عملنا على نحو استباقي مع خبراء ومسؤولين في هيئات تنظيمية لتوسيع نطاق استخدام البرنامج». وفسر تأخر إطلاق «بارد» في دول الاتحاد الأوروبي على أنه إجراء احترازي من «غوغل» في مواجهة رغبة بروكسل في تنظيم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تثير مخاوف كثيرة لناحية الخصوصية والمعلومات المضللة واحترام الملكية الفكرية.