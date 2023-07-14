مدير الإقليم الكشفي العربي: يشارك بالتدريب 50 شاباً وشابة من 14 دولة عربية

الإسماعيلية - هناء السيد



شاركت جمعية الكشافة الكويتية في برنامج تدريب القيادة الدولي لتدريب الشباب على القيادة والمشاركة في اتخاذ القرار والذي انطلق بمدينة الاسماعيلية بجمهورية مصر العربية ويستمر حتى 15 يوليو الجاري تعقده المنظمة الكشفية العالمية ـ الإقليم الكشفي العربي والذي يعقد لأول مرة بالإقليم الكشفي العربي.



في هذا السياق، قال الجوال عبدالعزيز أحمد ناصر عضو جمعية الكشافة الكويتية بلجنة الشباب ان المشاركة في برنامج التدريب الدولي للقيادة والذي يعقد لأول مرة بالاقليم الكشفي العربي يتضمن العديد من الفعاليات والجلسات التدريبية لتزويدنا بالمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق قدرات قيادية عالية في الجمعيات الكشفية العربية وتطويرنا كقادة قادرين على خلق التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا، مثمنا دور جمعية الكشافة الكويتية اهتمامها بالشباب من خلال حملات التوعية والندوات وأهمية الانخراط بالعمل الكشفي الذي يؤهل الشباب ليصبحوا قادة المستقبل في كل المجالات، كما أن الجمعية لديها برامج وأنشطة متنوعة ومخيم كشفي سنوي.



ومن جانبه، قال عبدالعزيز النجدي (عضو متطوع بلجنة الإعلام بجمعية الكشافة الكويتية) انه ضمن اطار عالم افضل والذي كان يطمح له الكشفية العالمية استطاع الاقليم الكشفي العربي أن يدعم الشباب ولأول مرة تدريب من وإلى الشباب بقيادة شابه.



وأضاف: فخورون بهذا الاختيار من قبل جمعية الكشافة الكويتية للتواصل مع المشاركين من الدول العربية وإعداد القادة.



وقال النجدي نفخر باختيار د.عبدالله الطريجي رئيس جمعية الكشافة الكويتية رئيسا للجنة الكشفية العربية.



ومن جانبه، أكد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية، أحمد الهنداوي في تصريحات لـ «الأنباء» على جهود الكشافة الكويتية وحضورها المميز في مختلف المناسبات الكشفية عالميا وعربيا ووطنيا، وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق رؤية الكشافة العالمية وشدد على أن الحركة الكشفية الكويتية رائدة وعريقة وحضورها راسخ.



وذكر ان عدد المنتسبين للكشافة عالميا 57 مليون كشاف من 173 دولة منهم 3 ملايين منتسب للحركة الكشفية العربية، مشيرا إلى تدريب القيادة الدولي حدث في غاية الأهمية حيث يعد نموذج محاكاة للقيادة الشبابية الذي تم عقده بالاقليم الأميركي والآن يعقد لأول مرة بالمنطقة العربية ليكون مصنعا جديدا للقيادات الشابة.



من جانبه، أوضح الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية - مدير الاقليم الكشفي العربي عمرو حمدي، أن هذا البرنامج النوعي والرائد لتمكين الشباب العرب يشارك فيه 50 شابا وشابة من 14 دولة عربية، ويحظى بحضور واهتمام كشفي عالمي يتمثل في حضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي، بالإضافة إلى العديد من القيادات الكشفية من المكتب الكشفي العربي الدولي.



وأشار عمرو حمدي إلى أن البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات والجلسات التدريبية التي يسعون من خلالها إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لتحقيق قدرات قيادية عالية في جمعياتهم الكشفية، وتطويرهم كقادة فعالين قادرين على خلق التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.