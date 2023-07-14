عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف القاضيين بالحبس المؤبد للمتهم الأول بجريمة قتل شاب من غير محددي الجنسية دهسا في منطقة القصور، وبالحبس 15 عاما للمتهم الثاني في القضية. وترجع الواقعة إلى أوائل شهر يناير العام الماضي 2021، حيث دارت مشاجرة أمام ديوانية في منطقة القصور تخللها تبادل ضرب وقيام مواطنين بدهس وضرب المجني عليه «ع.ع.خ» بالمركبة. وجرت محاولات لإسعاف المجني عليه حيث أدخل العناية المركزة إلا أنه توفي نتيجة إصابات بليغة لحقت به جراء الدهس، وقد توصلت التحريات إلى أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات بين أطرافها.